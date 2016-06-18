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Niet meer leverbaar
48PFK4101/12
Slanke Full HD LED-TV
Het stijlvolle design van de Philips 4100-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de full HD-beeldkwaliteit met Perfect Motion Rate en een helder geluid voor een aangename entertainmentervaring.
121 cm (48")
Full HD LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
3.8
van 5
22
Reviews & awards
jon53
18/06/2016
België
prima tv
dit is mijn zoveelste philips en weer een top tv voor een goede prijs , aansluiten en gaan ,geen 30 aansluitingen waar je er toch maar 3 van gebruikt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Snipper
20/02/2018
Nederland
Geverifieerde koper
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Robin81
20/02/2018
Nederland
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.