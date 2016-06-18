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Arrêté
48PFK4101/12
Téléviseur LED plat Full HD
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
121 cm (48")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
3.8
sur 6
22
Avis
jon53
18/06/2016
België
prima tv
dit is mijn zoveelste philips en weer een top tv voor een goede prijs , aansluiten en gaan ,geen 30 aansluitingen waar je er toch maar 3 van gebruikt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 48PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Anfurion
30/07/2021
Deutschland
Employé Philips
Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5
[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir
Avantages
firmware update ok
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-07-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-07-30
Snipper
20/02/2018
Nederland
Acheteur vérifié
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.