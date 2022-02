Voor elke vorm, L-vormige hoek of kromming

De LED-panelen uit de Philips L-Line 7000-serie worden geleverd in een hoogte van 25 cm en zijn verkrijgbaar in breedten van 50 cm, 75 cm en 100 cm. Deze displays kunnen in elk liggend formaat worden geïnstalleerd, zonder beperkingen wat betreft de grootte. Ook verkrijgbaar met schuine hoeken voor gebogen ontwerpen in zowel bolle als holle formaten.