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Arrêté

Signage SolutionsAffichage LED

41BDL7224L/00

Laissez libre cours à votre imagination
Sans limites ni frontières. La série Philips L-Line 7000 est une solution d'affichage LED offrant des possibilités infinies sur les plans de la forme et de la taille. Grâce à des raccords discrets et aux diverses tailles disponibles, profitez d'affichages uniques offrant des résultats optimaux, quelle que soit la taille.
Voir tous les avantages

Écran LED pour chaque forme et chaque détail

Laissez libre cours à votre imagination

  • 41''

  • Direct View LED

Adopte n'importe quelle forme, angle à 90° ou courbure

Les dalles LED des Philips L-Line série 7000 mesurent 25 cm de haut, et sont disponibles avec 50 cm, 75 cm et 100 cm de largeur. Ces écrans sont prêts à être installés dans n'importe quel format paysage, sans limitation de taille. Ils sont également disponibles avec coins biseautés, pour créer des formes courbes, aussi bien convexes que concaves.

Philips Active Health Monitoring

Atteignez la perfection grâce à la précision. Active Health Monitoring permet une maintenance rapide, simple et prévisible en affichant l'item de défaillance précis ainsi que son emplacement. Grâce à ce logiciel fonctionnant en temps réel en ligne comme hors ligne, le remplacement de la pièce concernée devient une opération efficace. Il s'agit d'un incontournable pour les propriétaires d'écrans situés dans de nombreux emplacements différents.

Étalonné en usine

Chaque dalle LED Philips L-Line est étalonnée en usine dans des conditions parfaites. Cela signifie qu'aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire sur site, ce qui permet d'accélérer les installations. Des fichiers d'étalonnage et de configuration sont disponibles pour assurer une maintenance rapide.

Spécificités Techniques

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