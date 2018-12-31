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Arrêté
41BDL7224L/00
41''
Direct View LED
Les dalles LED des Philips L-Line série 7000 mesurent 25 cm de haut, et sont disponibles avec 50 cm, 75 cm et 100 cm de largeur. Ces écrans sont prêts à être installés dans n'importe quel format paysage, sans limitation de taille. Ils sont également disponibles avec coins biseautés, pour créer des formes courbes, aussi bien convexes que concaves.
Atteignez la perfection grâce à la précision. Active Health Monitoring permet une maintenance rapide, simple et prévisible en affichant l'item de défaillance précis ainsi que son emplacement. Grâce à ce logiciel fonctionnant en temps réel en ligne comme hors ligne, le remplacement de la pièce concernée devient une opération efficace. Il s'agit d'un incontournable pour les propriétaires d'écrans situés dans de nombreux emplacements différents.
Chaque dalle LED Philips L-Line est étalonnée en usine dans des conditions parfaites. Cela signifie qu'aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire sur site, ce qui permet d'accélérer les installations. Des fichiers d'étalonnage et de configuration sont disponibles pour assurer une maintenance rapide.
Notation globale