Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden

Deze Full HD LED-TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.