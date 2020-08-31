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Niet meer leverbaar
Ongekend levendige en haarscherpe beelden
Met de V line breedbeeldmonitor van Philips geniet u van een ongekende kijkervaring en krijgt u waar voor uw geld dankzij de essentiële functies waarover de monitor beschikt, zoals het antireflectiefilter, de LowBlue-modus en het trillingsvrije scherm voor een rustig beeld om naar te kijken.
V Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 220V8 LCD-monitor
Datum gebruik 2019-07-31
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 220V8 LCD-monitor
Datum gebruik 2019-07-31
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD
Datum gebruik 2022-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD
Datum gebruik 2022-06-13
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Geverifieerde koper
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD
Datum gebruik 2026-08-01
Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD
Datum gebruik 2026-08-01
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.