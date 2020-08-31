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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

220V8/00

4.5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Ongekend levendige en haarscherpe beelden

Met de V line breedbeeldmonitor van Philips geniet u van een ongekende kijkervaring en krijgt u waar voor uw geld dankzij de essentiële functies waarover de monitor beschikt, zoals het antireflectiefilter, de LowBlue-modus en het trillingsvrije scherm voor een rustig beeld om naar te kijken.

Bekijk alle voordelen

Ongekend levendige en haarscherpe beelden

  • V Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit

Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 220V8 LCD-monitor

Datum gebruik 2019-07-31

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 220V8 LCD-monitor

Datum gebruik 2019-07-31

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD

Datum gebruik 2022-06-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD

Datum gebruik 2022-06-13

21/08/2026

España

España

Geverifieerde koper

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD

Datum gebruik 2026-08-01

Deze review is gemaakt voor 221V8 Monitor LCD

Datum gebruik 2026-08-01

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.