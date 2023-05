Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalen nog groter. De Philips Ultinon Pro6000 LED-signaallampen bieden een helder koel blauw effect en tot wel 8000 K voor stads- en binnenverlichting. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-signaallampen.