Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Als u zowel de verlichting als de stijl van het interieur van uw auto wilt verbeteren, kies dan voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen. Met helder wit licht kunt u gemakkelijk iets in uw handschoenenkastje vinden, uw telefoon of portemonnee onder de stoel terugvinden of iets zoeken in de kofferbak. U ziet niet alleen alles beter, maar het licht ziet er ook nog eens elegant uit.