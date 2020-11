Tot 160% helderder licht*

Rijden in het donker is veeleisend, dus u vertrouwt op uw koplampen. Upgrade ze voor een nieuwe LED-look van uw auto. Vergroot 's nachts de zichtbaarheid van objecten in de verte en herken andere weggebruikers en gevaren dankzij de helderheid direct rondom uw auto. De Philips Ultinon Pro5000 LED-koplampen voor auto's verbeteren uw zicht met 160%*. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED-lampen. Hoe meer u ziet, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Versla dus de duisternis, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle.