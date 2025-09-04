ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?

Epilators en ladyshaves van Philips kunnen op een natte of droge huid worden gebruikt om haar van het lichaam te verwijderen, zoals benen, armen, oksels en de bikinilijn. De onderstaande informatie geeft een overzicht van de voordelen van elke methode en geeft algemene gebruikstips.  

Opmerking: Epileren is niet geschikt voor het intieme gebied (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen). Gebruik alleen een trimmer of scheerapparaat op dit gebied met de trimkam bevestigd.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL129/00, BRL159/00, BRL149/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning