Hoe krijg ik de beste resultaten met de Philips-ladyshave?

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U kunt het scheerblad van uw Philips-ladyshave gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren. Dit omvat bijvoorbeeld uw oksels, armen, benen, of de bikinilijn (met een trimkam).
Voordat u begint
Tip: De principes die in de onderstaande video's worden gedemonstreerd, zijn van toepassing op alle ladyshave-modellen, inclusief de modellen die visueel verschillen van de getoonde modellen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL149/00, BRL159/00, BRL129/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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