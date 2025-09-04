Philips-ondersteuning Hoe krijg ik de beste resultaten met de Philips-ladyshave?

U kunt het scheerblad van uw Philips-ladyshave gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren. Dit omvat bijvoorbeeld uw oksels, armen, benen, of de bikinilijn (met een trimkam).

Voordat u begint

Controleer het scheerblad voor elk gebruik op beschadigingen en vervang het als het versleten of beschadigd is.

Zorg ervoor dat uw apparaat schoon is.

Gebruik altijd de trimkam wanneer u uw ladyshave in uw intieme zone (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen) gebruikt.

Gebruik uw Philips-ladyshave in bad of onder de douche, of op een schone en droge huid.

Scrub een paar dagen voordat u zich scheert voor optimale resultaten.



Tip: De principes die in de onderstaande video's worden gedemonstreerd, zijn van toepassing op alle ladyshave-modellen, inclusief de modellen die visueel verschillen van de getoonde modellen.

Tijdens gebruik Uw ladyshave kan zowel nat als droog worden gebruikt, maar droog gebruik geeft vaak betere resultaten. Dit komt doordat natte haren aan de huid blijven plakken, waardoor ze moeilijker te verwijderen zijn.

Houd het apparaat zo vast dat het scheerhoofd volledig in contact staat met uw huid en beweeg het voorzichtig tegen de haargroeirichting in. Houd er rekening mee dat de haargroeirichting zelfs kan verschillen op verschillende gebieden van hetzelfde lichaamsdeel.

Zorg ervoor dat het scheerhoofd een glad oppervlak heeft waar u met de vingers van uw vrije hand over kunt glijden om de huid te spreiden, zodat rimpels of vouwen op het huidoppervlak worden geminimaliseerd.

Wanneer u uw oksels scheert, kunt u uw hand op de achterkant van uw hoofd leggen om er gemakkelijker bij te kunnen.

Als u uw ladyshave in bad of onder de douche gebruikt, spoel het scheerhoofd dan regelmatig schoon om opgehoopte haren te verwijderen. Verzorging na het scheren Desgewenst kunt u na het scheren verzachtende (alcoholvrije) crèmes of lotions op uw huid aanbrengen.

Het kan enige tijd duren voordat uw huid gewend is aan een nieuw scheerapparaat. Laat uw huid na elk gebruik herstellen.

Maak uw ladyshave grondig schoon en laat het apparaat aan de lucht drogen voordat u het opbergt. Berg het scheerblad op met een kam of kap erop om te voorkomen dat het per ongeluk beschadigd raakt.