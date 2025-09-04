Voor optimale trim- en glijprestaties raden wij u aan het scheerblad elke 12 maanden te vervangen of wanneer de scheer- of trimresultaten niet meer zijn zoals u gewend bent. Vervang het scheerblad altijd door een origineel Philips-scheerblad.



Afhankelijk van uw gebruiksgedrag kan de exacte levensduur van uw scheerblad variëren. Net als bij gewone mesjes wordt het scheerblad na verloop van tijd bot. Dit kan leiden tot verminderde scheerprestaties en een sterker trekkend gevoel tijdens het scheren en trimmen. U kunt het scheerblad eerder of later vervangen dan aangegeven, afhankelijk van hoe tevreden u bent met de prestaties van het scheerblad.

