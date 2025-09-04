Philips-ondersteuning Hoe kan ik het scheerhoofd van mijn Philips-ladyshave verwijderen en bevestigen?

Volg de onderstaande instructies om het scheerhoofd (en het scheerblad) te bevestigen en te verwijderen van uw Philips-ladyshave. De nummers komen overeen met onderstaande afbeeldingen.

Om het scheerhoofd te bevestigen, drukt u het voorzichtig op het handvat tot het vastklikt. Om het scheerhoofd te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop en tilt u het scheerhoofd van het handvat. Om het scheerblad te verwijderen, trekt u het voorzichtig uit het scheerhoofd (bij sommige oudere modellen met een ladyshave heeft het scheerhoofd een schuifknop om het scheerblad te ontgrendelen).

Tip: De onderstaande video biedt aanvullende richtlijnen; uw model kan echter visueel afwijken van het model dat wordt getoond.