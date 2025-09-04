Hoe maak ik mijn Philips-ladyshave schoon?

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Uw Philips-ladyshave moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties beïnvloeden. Maak het na elk gebruik goed schoon en spoel haren of vuil er na gebruik grondig af. Bescherm het scheerblad door bij het opbergen een kap of kam te bevestigen.
Het gebruik van schoonmaakproducten zoals borstels, handdoeken enz. of chemische vloeistoffen kan leiden tot snellere visuele slijtage.
Tik het blad niet tegen een hard oppervlak zoals de gootsteen om het schoon te maken of te drogen. Dit kan het apparaat beschadigen.
Volg de onderstaande reinigingsinstructies:
Raadpleeg de onderstaande video voor meer informatie over het schoonmaken en onderhouden van uw ladyshave.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL149/00, BRL159/00, BRL129/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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