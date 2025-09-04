Philips-ondersteuning Hoe maak ik mijn Philips-ladyshave schoon?

Uw Philips-ladyshave moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties beïnvloeden. Maak het na elk gebruik goed schoon en spoel haren of vuil er na gebruik grondig af. Bescherm het scheerblad door bij het opbergen een kap of kam te bevestigen.



Het gebruik van schoonmaakproducten zoals borstels, handdoeken enz. of chemische vloeistoffen kan leiden tot snellere visuele slijtage.



Tik het blad niet tegen een hard oppervlak zoals de gootsteen om het schoon te maken of te drogen. Dit kan het apparaat beschadigen.



Volg de onderstaande reinigingsinstructies:

Blaas na elk gebruik het opgehoopte haar van het mesje af.

Verwijder het scheerblad en het scheermes, verwijder het haar dat zich in het scheerhoofd heeft opgehoopt en spoel het vervolgens schoon.

Als het scheerhoofd grondiger moet worden schoongemaakt, maakt u een sopje met milde zeep, zet u het scheerhoofd weer in elkaar en bevestigt u het weer op het handvat. Schakel het apparaat enkele seconden in terwijl u het scheerhoofd in het water houdt en spoel grondig na met water.

Laat het aan de lucht drogen

Berg uw product veilig op en bescherm het scheerblad tegen externe druk of stoten door een kap of kam te bevestigen.

Raadpleeg de onderstaande video voor meer informatie over het schoonmaken en onderhouden van uw ladyshave.