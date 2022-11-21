Hoe gebruik ik mijn Philips-neustrimmer?

Neustrimmers hebben een beschermkap, zoals de modellen met een knipelement aan beide zijden, zodat de mesjes niet rechtstreeks in contact komen met de huid. Als u scheert met de beschermkap houdt u korte stoppels. U krijgt een strakke look zonder de kans op sneetjes, ingegroeide haren of trekken aan het haar.



Steek de trimmer in uw neus. Draai het trimhoofd om de haren die in verschillende richtingen groeien te mee te pakken. Steek het trimhoofd niet te ver in uw neusgaten. Bij roterende scheerhoofden brengt u het scheerhoofd ongeveer 5 mm naar binnen. Voor rechte rimkoppen brengt u de trimkop ongeveer 12 mm naar binnen. Tijdens het draaien kunt u de platte kant van de trimmer tegen de huid houden om het kietelende effect te verminderen.



Bevestig altijd de wenkbrauwkam op het trimhoofd wanneer u uw wenkbrauwen trimt. Met de kam kunt u het haar op de gewenste haarlengte trimmen.