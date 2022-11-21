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Philips-ondersteuning

Hoe gebruik ik mijn Philips-neustrimmer?

De Philips-neustrimmer is een multifunctioneel apparaat dat uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar comfortabel trimt. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe u de trimmer moet gebruiken. Meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de neustrimmer vindt u in de onderstaande gedeelten.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NT2650/16, NT1650/16, NT1650/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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