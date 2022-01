Hoe gebruik ik mijn Philips-neustrimmer?

De Philips-neustrimmer is een multifunctioneel apparaat dat uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar comfortabel trimt. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe u de trimmer moet gebruiken. Meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de neustrimmer vindt u in de onderstaande gedeelten.

Trimresultaten neustrimmer Neustrimmers hebben een beschermkap, zoals de modellen met een knipelement aan beide zijden, zodat de mesjes niet rechtstreeks in contact komen met de huid. Als u scheert met de beschermkap houdt u korte stoppels. Zo krijgt u een strakke look zonder risico op snijwonden, ingegroeide haren of trekkend gevoel.



Beweeg het trimhoofd goed rond in uw neus om de haren die in verschillende richtingen groeien te pakken. Tijdens het draaien kunt u de platte kant van de trimmer tegen de huid houden om het kietelende gevoel te verminderen.



Wanneer u uw wenkbrauwen trimt, raden we u aan altijd de wenkbrauwkam op het trimhoofd te bevestigen. Zo kunt u het haar tot de gewenste lengte trimmen.

Het trimmen van neus en oren Met dit apparaat kunt u hetzelfde knipelement gebruiken om zowel uw neus- als oorhaar te trimmen.



Zorg ervoor dat uw apparaat schoon is en dat uw neus en oren vrij zijn van slijm of oorsmeer voordat u gaat trimmen.



Het is normaal dat u na het gebruik van de neustrimmer resterende haren ziet. De haren worden kort geknipt zodat de resterende haren een veilige en comfortabele bescherming blijven bieden (als verdedigingssysteem om deeltjes uit het lichaam te houden).

Neushaar trimmen Schakel het apparaat in en steek het knipelement in uw neus. Steek het trimhoofd niet verder dan 5 mm in uw neusgat. Beweeg het trimhoofd langzaam rond in elke neusgat. Zorg dat de kant met de snijtanden het haar raakt. Reinig grondig na elk gebruik.

Oorhaar trimmen Schakel het apparaat in en beweeg het trimhoofd langzaam langs de rand van het oor om haren die uitsteken te verwijderen. Zorg dat de kant met de snijtanden het haar raakt. Steek het trimhoofd voorzichtig in het buitenste gehoorkanaal. Steek het trimhoofd niet verder dan 5 mm in uw gehoorkanaal. Draai het trimhoofd rond om alle ongewenste haren uit uw gehoorkanaal te verwijderen. Reinig grondig na elk gebruik.

Trimhulpstuk voor de wenkbrauwen Kam uw wenkbrauwen in de groeirichting. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld. Schuif de wenkbrauwkam op het trimhoofd. De korte wenkbrauwkam trimt het haar tot een lengte van 3 mm. Met de lange kam kunt u het haar tot een lengte van 5 mm trimmen. Schakel uw apparaat in. Beweeg de kam van de buitenste punt van de wenkbrauw in de richting van de neuswortel (tegen de haargroeirichting in). Reinig grondig na elk gebruik.

Precisietrimhulpstuk (NT5000-serie) Als uw product wordt geleverd met een precisietrimhoofd, kunt u dit gebruiken om uw baard, bakkebaarden en nekhaar in model te houden.



Voor het meest effectieve resultaat plaatst u het vlakke deel van de kam op uw huid en beweegt u de trimmer langzaam en met lichte druk tegen de haargroeirichting in.



Opmerking: Bij het eerste gebruik dient u het precisietrimhoofd altijd met de kam te gebruiken. Daarna kunt u dit hulpstuk zowel met als zonder de kam gebruiken. Houd er rekening mee dat wanneer u de precisietrimmer gebruikt zonder de kam, deze elke haar trimt die hij aanraakt.