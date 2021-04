Het filter is verstopt

Als het filter van uw Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max vuil is, kan dit de werking van uw draadloze stofzuiger beïnvloeden.



Voor optimale reinigingskracht reinigt u het filter door onderstaande stappen te volgen:



1. Verwijder de stofemmer uit het apparaat

2. Verwijder het filter onder de stofemmer

Opmerking: Dit filter bestaat uit een normaal filter en een schuimscheider. Het normale filter kan niet worden gereinigd. De schuimscheider kan met water worden gereinigd.

3. Verwijder de schuimscheider van het normale filter

4. Reinig de schuimscheider met water en wacht tot deze volledig droog is

Opmerking: De schuimscheider moet volledig droog zijn voordat u deze terugplaatst in het apparaat.

5. Maak het normale filter schoon door het leeg te kloppen

6. Plaats het normale filter en de schuimscheider op elkaar en plaats ze terug in de stofemmer