De batterij van mijn Philips-trimmer/tondeuse is heel snel leeg

Als de accu van uw Philips-trimmer/tondeuse sneller leeg gaat dan verwacht, volg onze instructies om het probleem op te lossen.

De trimmer is niet volledig opgeladen Zorg ervoor dat u de Philips-trimmer volledig oplaadt, voordat u hem voor het eerst gebruikt. Voor apparaten met een NiMH-batterij is de normale oplaadtijd 1 uur, maar we raden u aan deze de eerste keer 3 uur op te laden. Afhankelijk van het trimmermodel, heeft het display een oplaadindicator. Laad de groomer op als deze indicator aangeeft dat de batterij bijna leeg is.



Als uw groomer geen batterij-indicator heeft, moet u het apparaat opladen wanneer het trager werkt dan gebruikelijk of wanneer u niet meer tevreden bent met de trimsnelheid. Een volledig opgeladen groomer kan meerdere keren worden gebruikt voordat die opnieuw moet worden opgeladen.



Opmerking: De gebruiksaanwijzingen voor opladen variëren per trimmermodel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie over opladen.

U hebt dik haar Als u zeer lang of dik haar op uw hoofd en/of in uw baard hebt, moet uw Philips-trimmer een grotere inspanning leveren om het haar te trimmen of knippen. In dit geval kan de batterij van de groomer sneller leeg raken dan normaal.



Gebruik een volledig opgeladen groomer om ervoor te zorgen dat u over voldoende batterij beschikt voor een volledige trimbeurt.

Het knipelement van het apparaat is vuil Uw trimmer moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties ervan beïnvloeden.



Bepaal voordat u de trimmer gaat schoonmaken of deze afspoelbaar is of alleen geschikt is voor droog reinigen.



Afspoelbare groomers

Op deze apparaten staat een kraan- of douchesymbool. Om deze apparaten te reinigen, verwijdert u de hulpstukken en het mesje en reinigt u het onderliggende gedeelte met water.

Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Spoel en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer op de groomer bevestigt.



Niet-afspoelbare groomers

Op deze apparaten staat een kraansymbool met een kruis. Deze apparaten kunnen niet met water worden afgespoeld. Nadat u de hulpstukken hebt verwijderd, maak u het onderliggende gedeelte schoon met het bijgeleverde borsteltje of met een wattenstaafje.



Niet-afspoelbare trimmers met afspoelbare hulpstukken

Sommige Philips-trimmers zijn niet afspoelbaar. De hulpstukken kunnen echter wel worden afgespoeld. Bij deze apparaten verwijdert u de hulpstukken om ze af te spoelen. Zorg ervoor dat de hulpstukken volledig droog zijn voordat u ze op de groomer terugplaatst.

Bekijk de onderstaande instructievideo om te ontdekken hoe u dergelijke apparaten reinigt.



Voor meer gedetailleerde instructies voor uw model raadpleegt u de gebruikershandleiding.