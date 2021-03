Zorg er altijd voor dat alle onderdelen schoon zijn als je het melksysteem gebruikt. Maak de onderdelen schoon volgens de informatie in het artikel 'Mijn Philips- of Saeco-espressomachine schoonmaken en onderhouden' of raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Let altijd goed op het melkdoorloopsysteem in uw koffiezetapparaat. Probeer te voorkomen dat melk daarin opdroogt, omdat opgedroogde melk moeilijk te verwijderen is.



Opmerking: Alleen het LatteGo-melksysteem is geschikt voor de vaatwasmachine. Andere melksystemen (zoals melkbekers) zijn niet vaatwasmachinebestendig.



Neem contact met ons op als het apparaat nog steeds niet werkt nadat u hebt geprobeerd het apparaat schoon te maken en u ook de andere tips hebt geprobeerd.