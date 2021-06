De bruiningsgraad van uw broodrooster is gelijkmatiger bij vooraf gesneden brood uit de supermarkt of van de bakker. De snee brood wordt mogelijk niet gelijkmatig bruin wanneer het oppervlak van de snee brood ruw is.

Als u geen machinegesneden brood kunt kopen, snijd dan uw eigen brood met een broodmes. Zorg ervoor dat het broodoppervlak gelijkmatig is.