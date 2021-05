Melk kan lekken uit de onderkant als de twee onderdelen van de melkopschuimer niet goed zijn gemonteerd. Zet de twee delen weer in elkaar: 1. Haak de zwarte melktuit bovenop het melkreservoir. 2. Druk de twee delen tegen elkaar aan tot u een **klik** hoort. U moet mogelijk enige kracht gebruiken. 3. Zorg ervoor dat de twee onderdelen goed zijn bevestigd aan de onderkant, zoals aangegeven in de afbeelding hieronder. Als geen van deze stappen het probleem verhelpt, kunt u contact met ons opnemen voor verdere assistentie.

Melkrestjes achtergebleven in de LatteGo