Als uw NutriU-app is gecrasht ondanks dat de nieuwste versie van de app is geïnstalleerd, is er sprake van een onverwachte fout. Start uw telefoon opnieuw op om dit op te lossen.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de telefoon opnieuw hebt opgestart, raden we u aan de app volledig te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.