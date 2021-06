De NutriU-app is compatibel met Apple iPhones (versie 5C of hoger). Als u een iPhone gebruikt, dient iOS 9.0 of hoger geïnstalleerd te zijn. Android-gebruikers dienen Android 5 of hoger te hebben.

De app kan ook worden gebruikt op tablets, maar omdat hij is ontworpen voor smartphones wordt hij op tablets mogelijk niet goed weergegeven.

U vindt alle technische vereisten, evenals informatie over de compatibele besturingssystemen en een lijst van smartphones waarop de app is getest op: http://philips.com/nutriu,