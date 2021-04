Een snackdeksel

Een spatbestendige deksel

Een veelzijdige mand

Als u etenswaar met een hoog vetgehalte bereidt, stop dan met bakken en gebruik een handvol keukenpapier om de olie op de bodem van de pan van uw Philips Airfryer op te nemen of giet overtollige olie weg. Daarna kunt u doorgaan met bakken.Als u zeer vaak voedsel met een hoog vetgehalte bereidt, kunt u een van de onderstaande accessoires gebruiken, afhankelijk van het model dat u hebt:Witte rook is niet schadelijk voor uw Philips Airfryer of het kookproces.