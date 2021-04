De stofzuiger is verstopt

Wanneer de stofzuiger verstopt raakt, kan de motor echter meer warmte produceren dan normaal. Dit kan de prestaties van uw stofzuiger verminderen.



Om dit probleem op te lossen volgt u de onderstaande stappen:



Voor stofzuigers zonder zak:



1. Controleer of de stofemmer leeg is.

2. Controleer of het motorbeschermingsfilter schoon is

3. Controleer of het uitblaasfilter schoon is.

4. Controleer of de buis, de slang of het mondstuk verstopt zijn.





Voor stofzuigers met zak:



1. Controleer of het motorbeschermingsfilter schoon is

2. Controleer of het uitblaasfilter schoon is

3. Controleer of de stofzak niet vol zit

4. Als de filters schoon zijn en de stofzak niet vol is, maar de zuigkracht matig blijft en het apparaat nog altijd erg warm wordt, vervangt u de stofzak



Als uw Philips-stofzuiger erg warm blijft worden tijdens het gebruik en de bovenstaande oplossingen niet helpen, kunt u contact met ons opnemen voor verdere ondersteuning.