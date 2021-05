Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op

Als u problemen ondervindt bij het opladen van uw Philips-scheerapparaat, probeer dan onze adviezen voor probleemoplossing om het probleem zelf op te lossen.

Het scheerapparaat is niet aangesloten Zorg ervoor dat de oplaadkabel van uw Philips-scheerapparaat goed is aangesloten op uw scheerapparaat en op een werkend stopcontact.

De oplader of oplaadkabel is niet compatibel met uw Philips-scheerapparaat Gebruik altijd de originele Philips-oplader en (USB-)kabel voor het opladen van uw Philips-scheerapparaat. Voor informatie over welke oplader geschikt is voor uw scheerapparaat gaat u naar onze onlineshop of belt u ons voor verdere ondersteuning.

De energiebesparende stand is ingeschakeld Als uw Philips-scheerapparaat wordt opgeladen ziet u dat er een indicatielampje of batterijsymbool knippert. Om energie te besparen gaat dit lampje na 15 of 30 minuten automatisch uit nadat het scheerapparaat volledig is opgeladen.



Om te controleren of uw scheerapparaat in de energiebesparende modus staat, verwijdert u het oplaadsnoer en steekt u het weer terug in het scheerapparaat. Hierdoor begint het indicatielampje opnieuw te knipperen. Nu kunt u met zekerheid zeggen dat uw scheerapparaat wordt opgeladen.

U laadt uw Philips-scheerapparaat voor de eerste keer of na een zeer lange tijd op Wanneer u uw Philips-scheerapparaat voor de eerste keer of na een zeer lange tijd oplaadt, begint de batterij zeer langzaam op te laden om schade aan het apparaat te voorkomen. Dit betekent dat het oplaadlampje op het scheerapparaat mogelijk de eerste paar uur niet knippert.



Dit is niets om u zorgen over te maken. Laat uw scheerapparaat ten minste twee uur opladen en controleer daarna de oplaadstatus opnieuw. Als het scheerapparaat nog steeds niet wordt opgeladen, is er mogelijk een ander probleem.