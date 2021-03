Controleer of de zetgroep in de neutrale stand staat voordat je probeert de zetgroep te plaatsen. De zetgroep staat in de neutrale stand wanneer de pijl op de gele cilinder aan de zijkant van de zetgroep op één lijn ligt met de zwarte pijl en 'N.'. De gele haak aan de zijkant moet daarnaast rechtop staan (zie afbeelding voor referentie).

Volg de onderstaande stappen om de zetgroep in de neutrale stand te zetten en terug in de machine te plaatsen:

Laat de zetgroep uit de machine en sluit de servicedeur. Plaats alle andere onderdelen terug in de machine (lekbak/koffiedikbak, waterreservoir). Druk op de AAN/UIT-knop om de machine UIT te schakelen. Wacht tot je geen geluiden meer hoort (dit duurt maximaal 15-20 seconden). Druk op de aan-uitknop om de machine in te schakelen. Voer geen handelingen uit zoals de servicedeur openen of de lekbak/de koffiedikbak verwijderen, voordat de machine klaar is voor gebruik. Zet de zetgroep in een neutrale stand voordat je deze plaatst. Om de zetgroep in de neutrale stand te zetten, duw je eerst de hendel omlaag totdat deze contact maakt met de onderkant van de zetgroep (zie afbeelding 1). Controleer vervolgens of de gele haak zich in de bovenste stand bevindt. Als dat niet het geval is, duw je de haak omhoog (zie afbeelding 2) Open de servicedeur en schuif de zetgroep langs de geleiderrails terug in de machine tot deze op zijn plaats klikt. Sluit de servicedeur en schakel de machine UIT en weer AAN.

Opmerking: De instructies kunnen verschillen afhankelijk van het model van je specifieke espressomachine. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer nauwkeurige, stapsgewijze instructies.