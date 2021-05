Zelfs als je het spoelwater uit de koffietuit in een kop vangt, komt er altijd spoelwater in de lekbak terecht. Dit komt doordat de machine direct spoelwater in de lekbak van het automatische spoelen laat uitlekken voor het spoelen van de circuits, voor optimale prestaties van de machine.

Automatisch spoelen wordt uitgevoerd wanneer je de machine in- en uitschakelt, nadat je een drankje hebt gezet of nadat je de melkopschuimer hebt gebruikt.

Door dit spoelwater merk je dat er mogelijk altijd wat water in de lekbak zit of dat de lekbak sneller vol raakt dan verwacht. Dit duidt echter niet op een lekkage van de machine.

Opmerking: Als de lekbak vol is nadat je 2 koppen koffie hebt gezet of als de lekbak 's nachts volloopt met water, raden we je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp.