Volg de onderstaande stappen om de lucht uit de machine te halen: 1. Schakel de machine UIT 2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter) 3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine 4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water .Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik: 1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen 3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water 4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten 5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen.

Foutcode 11 of 19: De machine moet zich aanpassen aan de kamertemperatuur

Wanneer foutcode 11 of 19 wordt weergegeven, wacht dan even tot het apparaat zich heeft aangepast van transport-/buitentemperatuur naar kamertemperatuur. Dit kan voorkomen tijdens de winterperiode, vooral wanneer het koud is en de buitentemperatuur ongeveer nul graden is.



Laat de machine 30 seconden uitgeschakeld en zet deze vervolgens weer aan.



Een andere optie is om te controleren of de stekker aan de achterkant van het apparaat goed is bevestigd: Druk totdat deze volledig op zijn plaats zit! Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.



Als je espressomachine een andere foutcode weergeeft of als de oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.