Reinigingsinstructies voor de Philips-haarstyler

1. Schakel de Philips-haarstyler na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.

3. Verwijder eventueel achtergebleven haar van de haarstyler.

4. Maak de styler schoon met een vochtige doek.

5. Zorg dat de styler volledig droog is voordat je deze opbergt of weer gebruikt.

Let op: Maak de ionische sleuf voor de SenseIQ-stijltang schoon met een wattenstaafje, maar raak de ionische pinnen niet aan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke reinigingsinstructies voor je product.