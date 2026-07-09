Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?

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Je wordt afgeraden het snoer rond de Philips-styler te wikkelen omdat je het snoer daarmee kunt beschadigen. Wacht na het gebruik van de haarstyler tot het apparaat is afgekoeld en wikkel het snoer apart op, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHD017/40 , HP8321/40 , BHD350/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›