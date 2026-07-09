ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?

Je wordt afgeraden het snoer rond de Philips-styler te wikkelen omdat je het snoer daarmee kunt beschadigen. Wacht na het gebruik van de haarstyler tot het apparaat is afgekoeld en wikkel het snoer apart op, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

Philips Hair Styler cord

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHD017/40 , HP8321/40 , BHD350/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning