U kunt elke soort olie voor grillen, bakken, braden of frituren gebruiken in uw Philips Airfryer. Daarnaast kunt u ook dierlijke vetten gebruiken.

Opmerking: Let op: gebruik geen koudgeperste olie omdat die bij een hoge temperatuur gaat branden.

Als u olie wilt toevoegen aan uw gerechten, moet u deze toevoegen aan de etenswaren voordat u begint met heteluchtfrituren met de Airfryer. Giet geen olie rechtstreeks in de Airfryer.

Ga als volgt te werk als u olie wilt toevoegen aan verse aardappelgerechten (zoals frites):

Schil de aardappelen en snijd ze in de gewenste vorm. Laat de aardappelen ten minste 30 minuten weken in een kom water. Haal ze vervolgens uit de kom en droog ze met keukenpapier. Giet een halve eetlepel olie in een kom. Voeg de aardappelen toe aan de kom en schep de aardappelen om tot ze bedekt zijn met olie. Doe de aardappelen met keukengerei of met uw handen in het mandje van de Airfryer.

U kunt als volgt olie toevoegen aan grotere etenswaren (zoals drumsticks of vlees):

Dep de buitenkant van de etenswaren eventueel droog met keukenpapier. Breng met een kwastje een dunne laag olie aan op de etenswaren of gebruik oliespray. Breng slechts 1 laag aan. Als u te veel olie gebruikt, drupt deze in de pan van de Airfryer tijdens het heteluchtfrituren.

Olie toevoegen aan zelf gepaneerde gerechten:

Meng wat olie met het broodkruim voordat u de etenswaren paneert of spuit/strijk achteraf wat olie op het laagje paneer.

Tip: U kunt vlees of kip ook marineren in plaats van de etenswaren in te smeren met olie.

Opmerking: U hoeft alleen olie toe te voegen wanneer u gerechten bereidt met verse etenswaren die nog niet zijn behandeld, zoals vers geschilde aardappelen of kip. Als u olie toevoegt, krijgen de etenswaren een krokante laag en meer smaak.