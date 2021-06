De haarkamer is het gedeelte onder het trimhulpstuk waarin al het haar wordt aangezogen. Als deze kamer vol is, heeft deze niet meer voldoende capaciteit om nog meer haar vast te houden. Het kan dan lijken alsof het vacuümsysteem niet werkt. U hoeft echter slechts de haarkamer te legen.

Open de haarkamer en schud al het in de haarkamer verzamelde haar eruit. Gebruik het bij uw trimmer geleverde borsteltje of een wattenstaafje om eventueel in de kamer achtergebleven haar te verwijderen.

Als u een zeer lange of dichte baard hebt, raakt de haarkamer sneller vol. In dat geval moet u de haarkamer mogelijk tijdens de trimbeurt legen om ervoor te zorgen dat de zuigfunctie goed werkt.

Gebruik nooit water om de haarkamer schoon te maken, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken.