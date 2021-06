Is het veilig om een scheerblad te gebruiken voor het trimmen van mijn lichaam?

Als u wilt weten hoe veilig het is om een scheerblad op uw lichaam te gebruiken, raadpleegt u de onderstaande informatie.



Alle Philips-producten met een scheerblad zijn huidvriendelijk. Bij Philips zijn we geen deskundige dermatologen en we kunnen geen huid-, haar- of nageladvies geven over individuele gevallen.



Het is een goede gewoonte om te controleren of het scheerblad nog intact is voordat u een Philips-product met een scheerblad gebruikt. Vervang het scheerblad onmiddellijk wanneer het beschadigd is. Dit kan via onze webshop of uw plaatselijke Consumer Care.



U kunt het scheerblad gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren, bijvoorbeeld op uw oksels, armen, benen en schaamstreek. We raden u af het apparaat op uw gezicht of hoofd te gebruiken, omdat u dan niet de gewenste resultaten krijgt en uw huid hierdoor kan worden beschadigd.



Sommige producten worden geleverd met extra hulpstukken voor gevoelige gebieden, zoals de schaamstreek. Meer informatie over het gebruik van deze hulpstukken vindt u in de gebruikershandleiding. U kunt ook contact met ons opnemen.



Als u nog steeds niet zeker weet of u Philips-apparaten met een scheerblad kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts of zorgverlener. Deze kan onderzoeken of uw huid geschikt is voor dit type ontharingsapparaat.