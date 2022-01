Het model- en serienummer van uw Philips-stofzuiger

Het modelnummer en serienummer van uw Philips-stofzuiger vindt u op een typeplaatje. Afhankelijk van uw model bevindt het typeplaatje zich

- aan de onderkant,

- onder de stofbak,

- aan de achterkant van de handheld of

- achter het waterreservoir van het apparaat.



Het modelnummer bevindt zich meestal in de linkerbovenhoek. Het begint met twee hoofdletters, gevolgd door vier cijfers. Bijvoorbeeld FC9192/xx of XW9385/xx.



Het serienummer staat meestal in de rechterbenedenhoek. Het bestaat uit vier cijfers: de eerste twee cijfers geven het jaar aan en de tweede twee cijfers geven het weeknummer aan. Bijvoorbeeld 1850 of 1734. In sommige gevallen staat er S/N voor het serienummer.