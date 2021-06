Zorg ervoor dat u altijd de oplader gebruikt die bij uw trimmer is meegeleverd. Controleer ook of de vorm van de oplaadstekker volledig in het apparaat past. Forceer de stekker niet, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken. Als u uw originele oplader kwijt bent, kunt u een vervangend exemplaar kopen in onze online winkel of contact met ons opnemen voor hulp.

Als u uw Philips-trimmer met een oplader probeert op te laden, zorg er dan voor dat u deze goed op de oplader hebt geplaatst en dat de stekker van de oplader in het stopcontact zit. U vindt gedetailleerde instructies over hoe u dit kunt doen in de gebruikershandleiding.

Trimmer is vuil

Uw trimmer moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties ervan beïnvloeden.



Bepaal voordat u de trimmer gaat schoonmaken of deze afspoelbaar is of alleen geschikt is voor droog reinigen.



Afspoelbare groomers

Op deze apparaten staat een kraan- of douchesymbool. Om deze apparaten te reinigen, verwijdert u de hulpstukken en het mesje en reinigt u het onderliggende gedeelte met water.

Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Spoel en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer op de groomer bevestigt.



Niet-afspoelbare groomers

Op deze apparaten staat een kraansymbool met een kruis. Deze apparaten kunnen niet met water worden afgespoeld. Nadat u de hulpstukken hebt verwijderd, maak u het onderliggende gedeelte schoon met het bijgeleverde borsteltje of met een wattenstaafje.



Niet-afspoelbare trimmers met afspoelbare hulpstukken

Sommige Philips-trimmers zijn niet afspoelbaar. De hulpstukken kunnen echter wel worden afgespoeld. Bij deze apparaten verwijdert u de hulpstukken om ze af te spoelen. Zorg ervoor dat de hulpstukken volledig droog zijn voordat u ze op de groomer terugplaatst.

Bekijk de onderstaande instructievideo om te ontdekken hoe u dergelijke apparaten reinigt.



Voor meer gedetailleerde instructies voor uw model raadpleegt u de gebruikershandleiding.