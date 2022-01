Wij raden u aan uw Senseo-koffiezetapparaat elke drie maanden te ontkalken.Als uw machine een CALC-lampje heeft, gaat dit lampje branden wanneer het tijd is om uw machine te ontkalken. Normaal gesproken gebeurt dit nadat u 400 koppen koffie hebt gezet. Het CALC-lampje gaat pas uit wanneer de machine is ontkalkt. Op de SENSEO ® Original Plus-modellen knipperen de 1-kops knop en de 2-kops knop tegelijkertijd wanneer de machine moet worden ontkalkt.Ontkalk uw machine regelmatig om de smaak, hoeveelheid en temperatuur van uw koffie te verbeteren. Het voorkomt ook dat uw machine defect raakt en de machine produceert minder geluid tijdens het koffiezetten.Gebruik alleen ontkalkers op basis van citroenzuur om schade aan de machine te voorkomen. U kunt een specialeSenseo® ontkalker kopen in de onlineshop Klik hier voor instructies voor het ontkalken.