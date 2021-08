¹Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen. *Amazon, Alexa, Prime Video en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Voor een Amazon Prime-lidmaatschap en/of Prime Video worden kosten in rekening gebracht. Ga naar primevideo.com/terms voor meer informatie.

²Disney+ is beschikbaar op alle Philips Android TV's. Disney+ is momenteel niet beschikbaar op Philips SAPHI TV's. Disney+-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op www.disneyplus.com © 2020 Disney en de bijbehorende entiteiten.

³De Google Assistent is beschikbaar op Philips Android TV's met Android-versie 8 of hoger. De Assistent is beschikbaar in bepaalde landen en talen, waaronder Engels, Duits en Frans. De lijst met ondersteunde landen en talen wordt steeds verder uitgebreid. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.