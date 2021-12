Verse, zelfgemaakte soep voor kinderen is een geweldige manier om meer groenten in het dieet van je kinderen te krijgen. Soep zit boordevol vezels en vitamines – en is lekker vullend als je er brood bij serveert. Dankzij handige apparaten zoals de Philips Soepmaker is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om eenvoudige soeprecepten voor kinderen te maken. Doe je groenten in de soepmaker en laat deze al het werk voor je doen; van opwarmen tot mixen. Plus, het is sneller dan een kookplaat!* Met deze slimme kleine gadget zijn verse, kleurrijke soepen die kinderen lekker vinden in slechts 18 minuten klaar, zonder dat je meerdere pannen hoeft te gebruiken.