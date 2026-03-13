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Aspirateurs et nettoyeurs de sols
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AquaTrio sans fil Aspirateur Wet & Dry sans fil série 9000
Assistance
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tout (10)
Mon aspirateur Philips AquaTrio convient-il à chaque sol, moquette et tapis ?
Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
Quel est le temps de charge de mon aspirateur sans fil Philips ?
Comment assembler mon aspirateur Philips AquaTrio ?
Puis-je remplacer la batterie de mon aspirateur Philips AquaTrio sans fil ?
Batterie et chargeurBatterie lithium-ion 25,2 V
AquaTrio CordlessEnsemble de réservoir d’eau sale
AquaTrio sans filCouvercle pour réservoir d'eau sale
AquaTrio CordlessEnsemble de réservoir d’eau propre
AquaTrio CordlessPlateau pour le post-nettoyage et le rangement
AquaTrio sans filBac à poussière pour aspirateur sans fil (à sec)
AquaTrio CordlessAdaptateur secteur
AquaTrio CordlessMini-brosse Turbo
AquaTrio sans filTube pour aspirateur sans fil (à sec)
AquaTrio CordlessSupport de fixation murale pour aspirateur sans fil
Cordless Vacuum Wet & dryEnsemble de brosses sèches
Nettoyant pour sols PhilipsConvient à tous les types de sols durs
Accessoires pour AquaTrio sans filBrosses de rechange
AquaTrio sans filENSEMBLE DE BROSSES
De l'eau s'écoule de mon aspirateur Philips AquaTrio
Mon aspirateur Philips AquaTrio sans fil affiche un code d'erreur
Mon aspirateur Philips AquaTrio aspire mal
L'eau ne sort pas de mon aspirateur Philips AquaTrio.
Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol
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