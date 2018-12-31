Brosses AquaSpin brevetées : 4 000 tr/min de puissance de nettoyage.

Conçu avec la technologie AquaSpin, il possède les brosses les plus rapides au monde*, qui restent toujours propres - pendant et après utilisation. *Dans la catégorie des aspirateurs balais sans fil eau et poussière, basé sur les rotations par minute de la brosse, testé contre des modèles haut de gamme, 2025.