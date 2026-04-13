Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
XD2152/12
Format compact. Puissant.
Puissant, compact et efficace — l'aspirateur avec sac série 2000 de Philips offre un nettoyage complet sur tous types de sols, avec une puissance d'aspiration réglable, un rangement facile et un filtre HEPA qui capture plus de 99,9 % des poussières finesVoir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Aspirateur
total
recurring payment
Profitez d'une grande puissance d'aspiration grâce au moteur de 800 W. Il élimine efficacement la poussière des sols durs et des tapis, laissant votre maison fraîche et propre.
Facilement réglable avec une pédale pour sols durs ou tapis. Sa conception hermétique assure un contact étroit avec la surface, rendant le nettoyage plus rapide et plus efficace.
Économisez un espace de rangement précieux grâce à sa conception compacte et légère. Il est facile à ranger dans les placards et armoires, et suffisamment léger pour être soulevé facilement sur une étagère.
Choisissez le niveau d'aspiration adapté aux tâches de nettoyage et aux surfaces de votre maison, quelles qu'elles soient.
Profitez d'un nettoyage sans interruption avec une portée de 9 mètres de la prise à la brosse, permettant de nettoyer plusieurs pièces et grands espaces sans changer de prise.
Le grand compartiment à poussière de 3 litres et les sacs universels longue durée maintiennent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce qu'ils soient pleins, avec une élimination hermétique et sans dégât.
Le suceur plat est intégré à l'aspirateur, ce qui le rend facilement accessible dès que vous en avez besoin.
Fabriqué avec précision et soin aux Pays-Bas, reflétant l'héritage d'innovation, de qualité et de fiabilité de Philips. Enregistrez-vous en ligne pour bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans !
La brosse pour meubles de 110 mm est conçue pour un nettoyage optimal des tissus d'ameublement comme les coussins, canapés et fauteuils, et élimine même les poils d'animaux.
La brosse SuperTurbo Carpet permet un nettoyage en profondeur des moquettes et tapis en éliminant facilement les poils, les cheveux et les peluches. La brosse rotative dans l'accessoire capte activement les petites particules de poussière et les poils d'animaux, pour des résultats encore meilleurs.
Caractéristiques générales
Compatibilité
Poids et dimensions
Développement durable
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.