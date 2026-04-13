Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Compact formaat. Krachtige prestaties. Compact formaat. Krachtige prestaties. Compact formaat. Krachtige prestaties.
    • Play Pause

      Stofzuiger met stofzak 2000-serie Stofzuiger

      XD2152/12

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Compact formaat. Krachtige prestaties.

      Krachtig, compact en efficiënt — de Philips Stofzuiger met Stofzak 2000-serie zorgt voor grondige reiniging op alle vloertypen, met instelbaar zuigvermogen, eenvoudige opberging en een HEPA-filter dat >99,9% van fijne stofdeeltjes opvangt

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Stofzuiger met zak weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Stofzuiger met stofzak 2000-serie
      - {discount-value}

      Stofzuiger met stofzak 2000-serie

      Stofzuiger

      totaal

      recurring payment

      Compact formaat. Krachtige prestaties.

      Duurzaam design waarop u kunt vertrouwen

      • 800 W
      • Instelbare zuigkracht
      • Compact en lichtgewicht
      • HEPA-filter
      800W-motor zorgt voor krachtige prestaties

      Geniet van geweldig zuigvermogen dankzij de 800W motor. Deze verwijdert effectief stof van harde vloeren en tapijten, waardoor uw huis fris en schoon blijft.

      Multifunctioneel mondstuk voor geweldige reiniging op verschillende vloeren

      Eenvoudig instelbaar met een voetpedaal voor harde vloeren of tapijten. Het afgesloten ontwerp zorgt voor nauw contact met het oppervlak, waardoor het schoonmaken sneller en effectiever gaat.

      Compact ontwerp voor gemakkelijk opbergen

      Bespaar waardevolle opbergruimte met het compacte en lichtgewicht ontwerp. Het apparaat past gemakkelijk in kasten en is licht genoeg om eenvoudig op een plank te tillen.

      Instelbare zuigkracht voor elke reinigingsklus

      Kies de juiste zuigkracht voor elke reinigingsklus en elk oppervlak in uw huis.

      Groot bereik van 9 meter, gaat verder zonder loskoppelen

      Geniet van ononderbroken schoonmaken met een bereik van 9 meter van stekker tot mondstuk, waarmee u meerdere kamers en grote ruimtes kunt aanpakken zonder van stopcontact te wisselen.

      Eenvoudige, duurzame stofzakken passen in grote stofkamer van 3 L

      Grote stofkamer van 3 liter en duurzame universele stofzakken zorgen voor optimale zuigkracht tot ze vol zijn, plus afgesloten, probleemloze verwijdering.

      Geïntegreerd accessoire: praktisch opgeborgen, altijd bij de hand

      Het spleetmondstuk is geïntegreerd in de stofzuiger en is dus gemakkelijk bereikbaar wanneer u dat nodig hebt.

      Ontwikkeld en ontworpen in Nederland

      Met precisie en zorg vervaardigd in Nederland, wat de erfenis van innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips weerspiegelt. Registreer online bij ons voor een gratis garantie van 2 jaar!

      Meubelmondstuk voor het reinigen van banken, kussens en het opzuigen van huisdierhaar

      Het meubelmondstuk van 110 mm is ontworpen voor optimale reiniging van zachte meubels zoals kussens, banken en fauteuils, en verwijdert zelfs haar van huisdieren.

      SuperTurbo-tapijtborstel voor grondige reiniging

      Met de SuperTurbo-tapijtborstel kunt u tapijt diep reinigen en snel haren en pluisjes uit het tapijt verwijderen. De roterende borstel in het mondstuk verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren van huisdieren voor een beter schoonmaakresultaat op tapijt.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Kleur
        Steengrijs
        Geluidsniveau (aan)
        <77 dB
        Stofcapaciteit
        3 l
        Actieradius
        12 meter
        Ingangsvermogen (IEC)
        800 W
        Ingangsvermogen (max.)
        850 W
        Motorfilter
        Wasbaar filter
        Uitblaasfilter
        HEPA-filter
        Buiskoppeling
        Conisch
        Handgreep
        Voor en boven
        Type buis
        2-delige metalen telescoopbuis
        Type wielen
        Plastic
        Opbergmogelijkheid voor accessoires
        Ja
        Type stofzuigerzak
        S-bag
        Inclusief stofzakken
        x2
        Snoerlengte
        9 meter

      • Compatibiliteit

        Gerelateerde accessoires 1
        CP1349
        Gerelateerde accessoires 2
        CP0537 invoerfilter
        Gerelateerde accessoires 3
        CP0538 uitblaasfilter
        Meegeleverde accessoires 1
        Multifunctioneel mondstuk, 2-in-1 spleetmondstuk, Meubelmondstuk, Turboborstel

      • Gewicht en afmetingen

        Afmetingen van product (l x b x h)
        411 x 269 x 241  mm
        Productgewicht
        3,74  kg

      • Duurzaamheid

        Verpakking
        100% gerecycled materiaal
        Gebruiksaanwijzing
        100% gerecycled papier

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • *99,9% stofopname op harde vloeren met spleten (IEC62885)

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor jou


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.