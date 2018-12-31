La brosse LED pour sols durs révèle la poussière et vous guide

Faites compter chaque geste avec notre brosse LED piégeant jusqu'à 99 % (7) de la poussière et des saletés en réglage maximum. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière à un angle optimal, afin que vous sachiez exactement où nettoyer. Conçue pour se rapprocher au plus près des murs et des plinthes, elle capture les particules de saleté les plus tenaces. Éliminez toute la poussière, sans exception.