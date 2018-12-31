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  • La révélation d'un nettoyage puissant
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Série 2000Aspirateur sans fil

XC2011/01

La révélation d'un nettoyage puissant
Le ménage est simple grâce au modèle maniable Philips série 2000. La technologie PowerCyclone permet une aspiration puissante sur les sols durs, tandis que la brosse LED éclaire les poussières dissimulées.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 40 min de nettoyage par charge (1)

La révélation d'un nettoyage puissant

  • PowerCyclone 7 : aspiration puissante

  • Brosse LED sols durs : adieu poussière

  • Jusqu'à 40 min d'autonomie en mode Éco et 10 min en mode Turbo (2)

  • 2 réglages et support mural

PowerCyclone 7 : une aspiration puissante et une consommation minimale

PowerCyclone 7 : une aspiration puissante et une consommation minimale

La technologie PowerCyclone 7 et le moteur numérique PowerBlade s'associent pour générer un flux d'air puissant (jusqu'à 660 l/min (3)) de manière efficace du point de vue énergétique. Résultat : la poussière et les saletés sont parfaitement éliminées, notamment sur les sols durs, avec une autonomie prolongée.

La brosse LED pour sols durs révèle la poussière et vous guide

La brosse LED pour sols durs révèle la poussière et vous guide

Faites compter chaque geste avec notre brosse LED piégeant jusqu'à 99 % (7) de la poussière et des saletés en réglage maximum. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière à un angle optimal, afin que vous sachiez exactement où nettoyer. Conçue pour se rapprocher au plus près des murs et des plinthes, elle capture les particules de saleté les plus tenaces. Éliminez toute la poussière, sans exception.

Batterie remplaçable avec jusqu'à 40 min d'autonomie en Éco et 10 en Turbo (4)

Batterie remplaçable avec jusqu'à 40 min d'autonomie en Éco et 10 en Turbo (4)

Le modèle Philips série 2000 nettoie plus de 180 m² en mode Éco et plus de 45 m² en mode Turbo. (5)

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  1. (1) Mode Normal, aspirette uniquement

  2. (2) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement

  3. (3) En mode Turbo

  4. (4) Mode Normal, aspirette uniquement / mode Turbo, aspirette uniquement

  5. (5) Sur des sols durs avec la brosse sèche

  6. (6) Taille des particules > 0,5 μm

  7. (7) Sur des sols durs en mode Turbo