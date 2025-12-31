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XC2011/01
Sterke zuigkracht met PowerCyclone 7-technologie
LED-mondstuk voor harde vloeren zodat u geen stof mist
Tot 40 minuten in Eco of 10 minuten in Turbo(2)
2 instellingen en wandmontage
De PowerCyclone 7- en digitale PowerBlade-motor zorgen samen voor een sterke zuigkracht (tot wel 660 l/min(3)) en minimaal energieverbruik. Het resultaat? Sneller grondig stof en vuil verwijderen, vooral op harde vloeren.
Elke beweging telt met ons LED-mondstuk dat tot 99%(7) van stof en vuil opvangt in de hoogste stand. Het verlicht kleine stofdeeltjes onder precies de juiste hoek, zodat u precies weet waar u moet schoonmaken. Het mondstuk is ontworpen om extreem dicht langs muren en randen te glijden, waar het hardnekkig vuil opvangt. Laat geen enkel stofdeeltje achter.
Na één keer opladen kunt u met de Philips 2000-series meer dan 180 m2 schoonmaken in Eco en meer dan 45 m2 in Turbo.(5)
Recensies
(1) Normale stand, alleen handheld
(2) Normale stand, alleen handheld/turbostand, alleen handheld
(3) In turbostand
(4) Normale stand, alleen handheld/in turbostand, alleen handheld
(5) Op harde vloeren met droog mondstuk
(6) > 0,5 μm deeltjesgrootte
(7) Op harde vloeren in turbostand