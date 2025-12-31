LED-mondstuk voor harde vloeren onthult stof en leidt uw bewegingen

Elke beweging telt met ons LED-mondstuk dat tot 99%(7) van stof en vuil opvangt in de hoogste stand. Het verlicht kleine stofdeeltjes onder precies de juiste hoek, zodat u precies weet waar u moet schoonmaken. Het mondstuk is ontworpen om extreem dicht langs muren en randen te glijden, waar het hardnekkig vuil opvangt. Laat geen enkel stofdeeltje achter.