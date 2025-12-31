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  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis
  • Geniet van een schoon huis

2000-serieSnoerloze stofzuiger

XC2011/01

Geniet van een schoon huis
Schoonmaken is een fluitje van een cent met de wendbare Philips 2000-serie. Hij biedt sterke zuigkracht op harde vloeren dankzij de PowerCyclone-technologie en verlicht verborgen stof met het LED-mondstuk.
Bekijk alle voordelen

Tot 40 min schoonmaken met één keer opladen(1)

Geniet van een schoon huis

  • Sterke zuigkracht met PowerCyclone 7-technologie

  • LED-mondstuk voor harde vloeren zodat u geen stof mist

  • Tot 40 minuten in Eco of 10 minuten in Turbo(2)

  • 2 instellingen en wandmontage

PowerCyclone 7: sterke zuigkracht met minimaal accuverbruik

PowerCyclone 7: sterke zuigkracht met minimaal accuverbruik

De PowerCyclone 7- en digitale PowerBlade-motor zorgen samen voor een sterke zuigkracht (tot wel 660 l/min(3)) en minimaal energieverbruik. Het resultaat? Sneller grondig stof en vuil verwijderen, vooral op harde vloeren.

LED-mondstuk voor harde vloeren onthult stof en leidt uw bewegingen

LED-mondstuk voor harde vloeren onthult stof en leidt uw bewegingen

Elke beweging telt met ons LED-mondstuk dat tot 99%(7) van stof en vuil opvangt in de hoogste stand. Het verlicht kleine stofdeeltjes onder precies de juiste hoek, zodat u precies weet waar u moet schoonmaken. Het mondstuk is ontworpen om extreem dicht langs muren en randen te glijden, waar het hardnekkig vuil opvangt. Laat geen enkel stofdeeltje achter.

De verwisselbare accu gaat tot 40 minuten mee in Eco, 10 minuten in Turbo(4)

De verwisselbare accu gaat tot 40 minuten mee in Eco, 10 minuten in Turbo(4)

Na één keer opladen kunt u met de Philips 2000-series meer dan 180 m2 schoonmaken in Eco en meer dan 45 m2 in Turbo.(5)

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) Normale stand, alleen handheld

  2. (2) Normale stand, alleen handheld/turbostand, alleen handheld

  3. (3) In turbostand

  4. (4) Normale stand, alleen handheld/in turbostand, alleen handheld

  5. (5) Op harde vloeren met droog mondstuk

  6. (6) > 0,5 μm deeltjesgrootte

  7. (7) Op harde vloeren in turbostand