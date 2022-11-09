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Arrêté

FidelioCasque d'écoute

X2HR/00

4.4
| (25) Avis | 86% recommandent ce produit
Un son haute résolution dans le confort de votre foyer
Grâce au casque d'écoute Fidelio X2HR, profitez d'un son parfait dans le confort de votre maison, pour une expérience audio authentique. Laissez-vous submerger par la pureté de la musique et profitez d'un ajustement personnalisé spécialement conçu pour votre plaisir.
Voir tous les avantages

Un son haute résolution dans le confort de votre foyer

  • Audio haute résolution

  • Circum-auriculaire

  • Acoustique ouvert à l'arrière

  • Coussinets aérés

Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus

Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis

Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis

Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.

Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue

Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue

L’architecture acoustique ouverte à l’arrière évite l’accumulation de pression d’air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

25

Avis

86%

recommandent ce produit

3

09/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

rapport qualité/prix imbattable

ce casque est devenu pour moi une référence : confort,reproduction audio excellente avec des fichiers qualité Flac

Avantages

qualité son audiophile , se laisse oublier grâce à son confort

Contre

oreillettes attirant la poussière

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio X2HR Casque d'écoute

Oui, je recommande ce produit

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22/12/2021

France

France

Magnifique de fidélité

Après avoir lu beaucoup d avis, j ai acheté ce casque en promo chez Amazon à moins de 100 euros. Classieux, aération, dynamique. Juste s'habituer au port du casque un peu imposant, mais çà va venir avec l'habitude. Excellent sur toutes les musiques, classique, jazz.... À réserver pour la maison. Clairement une réussite à bon prix pour audiophile

Avantages

Qualités audiophiles

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2020

France

France

casque fidelio

Vraiment super casque ! rien à dire , à part que c'est un vrai plaisir d'écouter la musique dans ce casque !

Avantages

Son ; confort .

Contre

rien !

Oui, je recommande ce produit

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