Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Audio met hoge resolutie
Voor over het oor
Ontwerp met akoestische open achterkant
Ademende oorkussens
Elke luidspreker is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze wordt gekoppeld, om het meest gedetailleerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 50 mm maken gebruik van krachtige neodymium-magneten, waarmee ze alle dynamiek in uw muziek reproduceren en voor een uitgekiende balans tussen de kraakheldere bas, transparante mid-range en loepzuivere hoge frequenties zorgen.
De akoestische open achterkant heft de opbouw van luchtdruk achter de driver op, waardoor het diafragma vrijer kan bewegen, geluidstransparantie wordt verbeterd en aangehouden hoge frequenties vloeiender klinken.
4.4
van 5
25
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Ariandekoning
04/06/2023
Nederland
Solide en detailrijk
Tijdens de vakantie zag ik dat de Philips X2HR hoofdtelefoon via Amazon voor (tijdelijk) een erg aantrekkelijk bod beschikbaar was (€85,-) dus ik heb meteen de aankoop opdracht geplaatst. Dit is echt een old school top ontwerp, in combinatie met de stereo thuis maar vooral ook met de Sony Walkman met Fiio ondersteuning is het een geweldige ervaring, toen ook gelijk maar van QED de audio J2J erbij (kabel) als een mooie upgrade. De afwerking voelt solide en degelijk aan, het geluid is ruimtelijk en de bas is beslist niet overheersend maar juist “in control”, de akoestische beleving is ruimtelijk zonder overdreven te zijn maar gewoon mooi transparant. Dit doet mij denken aan mijn Magnepan’s die een gelijksoortige geluidsbeleving neerzetten. Al met al een echte aanrader, zelfs nu nog voor rond de €130 op Amazon is het nog steeds een koopje.
Nadelen
Formaat kan wat problemen opleveren als je een geschikte hard shell koffer zoekt, maar ook die is zo gevonden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon
Jos J.
06/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Philips Fidelio Fidelio X2HR beter dan verwacht.
Voor deze "open" hoofdtelefoon heeft Philips nieuwe 50-mm drivers gebruikt, met een breder frequentiebereik. De karakteristiek van deze driver loopt door tot 40 KHz. In de drivers zitten neodymium-magneten, waarmee ze alle dynamiek in de muziek reproduceren en voor een uitgekiende balans tussen de strakke bas, transparante mid-range en loepzuivere hoge frequenties zorgen. Hierdoor is het een ‘high resolution’ geworden met een sublieme geluidskwaliteit. De geluidseigenschappen zijn erg goed en kunnen zich meten met die van professionele hoofdtelefoons die qua prijs vaak veel meer kosten. De metalen roostertjes van akoestische open achterkant aan de achterkant van de metalen behuizingen zien er goed uit. De akoestische open achterkant heft de opbouw van luchtdruk achter de driver op, waardoor het diafragma vrijer kan bewegen, geluidstransparantie wordt verbeterd en aangehouden hoge frequenties klinken vloeiender. De materialen zijn van hoogwaardig kunststof en metaal en zorgen toch voor een premiumgevoel. Hij zit comfortabel over je oren. De oorkussens zijn van luxueus memory foam gecombineerd met een veloursachtig materiaal van optimale dichtheid en luchtdoorlatendheid om de opbouw van druk en warmte tegen te gaan en voor een langduriger draagcomfort te zorgen.De klankkleur van alle frequenties is mooi afgewogen en geschikt voor alle soorten muziek. Zelf https://soundcloud.com/jos-j-heiloo luister ik veel naar (Deep) House, Dance en EDM.
Voordelen
Sublieme geluidskwaliteit en geweldig draagcomfort
Nadelen
Philips kan de VERVANGBARE oorkussens niet meer leveren. WAAROM NIET????
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon
Marobbie
15/06/2018
Nederland
Nóg beter dan zijn voorganger
In alle opzichten een fantastische hoofdtelefoon. Ik heb ook al jaren de Fidelio X1 en de X2HR is in alle opzichten nóg beter geworden. Verwisselbare oorpads, iets ruimere hoofdband (voor mij niet nodig, maar voor anderen wellicht een grote verbetering), betere kwaliteit kabel (met een tegenwoordig veel gangbaardere 3,5mm connector i.p.v. 6,3mm) en als belangrijkste een nog gebalanceerder/beter geluid. De X1 klinkt mooi, maar vrij donker, met een dik aangezet laag (wel heel vet geluid voor een open hoofdtelefoon). Dit is ideaal voor films en games en dat is ook de reden dat ik de X1 er bij heb gehouden. De X2HR klinkt echter veel frisser/opener in het hoog, zonder scherp te zijn. En het laag, hoewel nog steeds goed vertegenwoordigd (op een zeer positieve manier), klinkt veel beter in verhouding. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat het hele geluidsbeeld beter in balans is en naar mijn mening gewoon lekkerder klinkt (de puntjes op de i zeg maar). De X2HR gebruik ik voor alle soorten muziek i.c.m. een Chord Mojo; deze combinatie klinkt echt waanzinnig! Daarbij is dit de meest comfortabele hoofdtelefoon welke ik ooit op heb gehad; zelfs na vele uren gebruik geen enkele irritatie (geldt ook voor de X1). Ik heb ook uitvoerig vergeleken met andere hoofdtelefoons, maar naar mijn mening overstijgt de X2HR in alle opzichten de concurrentie, inclusief veel duurdere modellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2HR Hoofdtelefoon