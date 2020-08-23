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Arrêté
WACS700/22
La musique que vous aimez n'est plus réservée à une seule pièce
Stockez votre collection de CD sur un disque dur de 40 Go et accédez ainsi à toute votre musique depuis n'importe quelle pièce. Vous avez la possibilité d'écouter une musique différente dans chaque pièce et de naviguer à travers toute votre musique grâce à la télécommande interactive avec afficheur LCD intégré.
Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.
Le disque dur de 40 Go vous offre une grande capacité de stockage pour stocker votre musique : vous enregistrez jusqu'à 750 CD dans l'appareil et, grâce à sa vitesse d'enregistrement accélérée, vous pouvez aisément encoder un disque pendant que vous l'écoutez.
Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.
2.7
sur 6
11
Avis
23/08/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Avantages
gute funktion
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Date d'utilisation 2018-08-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Date d'utilisation 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Avantages
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Contre
Ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Date d'utilisation 2018-04-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Date d'utilisation 2018-04-17
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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Capacité réelle inférieure