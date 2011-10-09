Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)

Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.