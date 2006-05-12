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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
WACS700/22
Niet meer leverbaar
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Er is een pauze tussen tracks op mijn Philips-apparaat.
Digitale Media Manager start niet op mijn Streamium.
MP3-nummers verloren na DMM-overdracht.
Bestanden geript op mijn Philips-apparaat zijn verdwenen.
Ik kan de WAS7000 niet aansluiten op het Center WAC5.
Stations zijn niet gesynchroniseerd als ik muziek uitzendt.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product