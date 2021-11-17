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Arrêté

5000 seriesÉcouteurs-boutons véritablement sans fil

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Avis
Votre son. Votre style.
Pour faire jouer de la musique ou effectuer des appels, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil savent performer. La suppression active du bruit élimine le bruit de fond, et vous pouvez personnaliser le son grâce à l’application Philips Headphones. Enlevez un écouteur pour interrompre la musique.
Voir tous les avantages

Votre son. Votre style.

  • Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière

  • Suppression active du bruit

  • Noir

  • Bluetooth®

Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit

Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit

En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.

Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.

Deux micros pour des appels clairs. Mode mono

Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.4

sur 6

10

Avis

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Avantages

Compact and they actually stay in my ears

Contre

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

18/12/2023

France

France

Acheteur vérifié

Aucun avis possible car impossible de les associer

Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!

Avantages

?

Contre

impossible d'associer les écouteurs

Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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04/08/2023

France

France

Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!

Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!

Avantages

"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...

Contre

Ne sert à rien

Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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