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Arrêté
TAT5505BK/00
Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière
Suppression active du bruit
Noir
Bluetooth®
En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.
Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.
Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.
1.4
sur 6
10
Avis
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Avantages
Compact and they actually stay in my ears
Contre
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Destroy51
18/12/2023
France
Acheteur vérifié
Aucun avis possible car impossible de les associer
Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!
Avantages
?
Contre
impossible d'associer les écouteurs
Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
mao33
04/08/2023
France
Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!
Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!
Avantages
"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...
Contre
Ne sert à rien
Cet avis concerne le produit 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
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